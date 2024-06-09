В Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину

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В Индонезии гигантский питон съел заживо 50-летнюю женщину, которая была матерью четверых детей. Об этом информирует Daily Mail.
Уточняется, что женщина по имени Фарида пропала в четверг, 6 июня. В тот день она направлялась на рынок и пошла через лес.
Согласно информации источника, поиски организовал ее 55-летний супруг Нони, который сообщил о пропаже и другим местным жителям. На следующий день они нашли питона с огромным брюхом, после чего вскрыли его и обнаружили внутри тело.
По предварительным данным, змея вонзила зубы в ногу женщины и задушила Фариду, прежде чем проглотить целиком.
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Согласно информации источника, поиски организовал ее 55-летний супруг Нони, который сообщил о пропаже и другим местным жителям. На следующий день они нашли питона с огромным брюхом, после чего вскрыли его и обнаружили внутри тело.
По предварительным данным, змея вонзила зубы в ногу женщины и задушила Фариду, прежде чем проглотить целиком.
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Екатерина Коршунова