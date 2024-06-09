В Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину

Анатолий Сливко по кличке Заслуженный мучитель создал туристический клуб для школьников в ставропольском Невинномысске — и стал настоящей звездой города. Но пока взрослые восхищались его талантами педагога, Сливко проводил с их детьми ужасающие эксперименты, которые снимал на видео.