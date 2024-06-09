Жена главы АНО «Цифровые платформы»: Щельцина ранили почти в сердце

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Главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина ранили почти в сердце во время конфликта на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила его супруга в беседе с «Газетой.Ru».
По словам жены Щельцина, в тот момент, когда Арсений пошел провожать своего друга до метро, им навстречу шли мужчина и женщина. Уточняется, что их поведение было странным.
Она отметила, что нападавший мужчина набросился на их товарища по имени Иван и стал наносить ему удары ножом.
Напомним, 9 июня в Москве было совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Неизвестный нанес ему ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей. При этом знакомый Щельцина скончался.
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Она отметила, что нападавший мужчина набросился на их товарища по имени Иван и стал наносить ему удары ножом.
«Арсений пытался его как-то отогнать, как-то защитить друга. Получил три ножевых ранения, одно почти до сердца», — пишет «Газета.Ru».
Напомним, 9 июня в Москве было совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Неизвестный нанес ему ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей. При этом знакомый Щельцина скончался.
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Екатерина Коршунова