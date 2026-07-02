Турист разбил ящик о голову женщины и ударил ее мужа
Турист из штата Харьяна избил супружескую пару пластиковым ящиком после ссоры в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Нападение произошло 29 июня в городе Массури — популярном туристическом центре в горах Уттаракханда. Мужчина в белой футболке и шортах разбил ящик о голову женщины, после чего она упала лицом вниз и потеряла сознание. Затем он ударил ее мужа. Ставшие свидетелями местные жители доставили пострадавших в больницу.
Очевидцы и владельцы магазинов, попытавшиеся вмешаться в конфликт, также стали жертвами нападения. Дебошир размахивал ящиком перед всеми, кто к нему приближался. Вскоре на место прибыла полиция, которая задержала его. Предварительно, турист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что 13-летняя жительница Индии стала жертвой похищения и группового изнасилования.
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