Под Калининградом полиция начала проверку сообщений об избиении женщины на пляже

02 июля 2026, 01:32

Полиция начала проверку после сообщений об избиении отдыхающей на пляже Зеленоградска

Фото: iStock/showcake

На одном из пляжей Зеленоградска произошёл инцидент с избиением женщины, который сейчас проверяет полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.





Согласно материалу, на пляже «Сокольники» под Калининградом сотрудница пункта проката сапбордов очень негативно и грубо отреагировала на просьбу посетителей сделать музыку тише. Когда одна из отдыхающих начала снимать происходящее на телефон, работница выхватила гаджет, а затем, когда женщина попыталась вернуть его, нанесла ей несколько ударов по голове и лицу.



Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. В ведомстве подтвердили, что проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве 25-летняя девушка обвинила массажиста в попытке изнасилования во время сеанса. По словам пострадавшей, специалист разделся и попытался вступить с ней в интимную связь. Девушка сумела вырваться и убежать. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, подробнее читайте здесь.