В Ингушетии арестовали скрывавшегося 11 лет под чужим именем наркопреступника
В Ингушетии задержан мужчина, 11 лет скрывавшийся от правосудия по делу о наркотиках. Обвиняемый долгие годы жил под чужим именем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) было возбуждено против фигуранта в Магаданской области еще в 2014 году. После этого он покинул регион и был объявлен в межгосударственный розыск. Все эти годы он жил по документам родственника, избегая официальных контактов.
«Жизнь по чужим документам не помогла скрыться от следствия обвиняемому. (...) В июне 2025 года в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможное местонахождение беглеца в Республике Ингушетия», — написала Ирина Волк.Мужчину обнаружили во время его служебной командировки. В настоящее время он арестован, уголовное дело продолжается. Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.