В Ингушетии арестовали скрывавшегося 11 лет под чужим именем наркопреступника

18 июля 2025, 04:25

Фото: iStock/ronstik

В Ингушетии задержан мужчина, 11 лет скрывавшийся от правосудия по делу о наркотиках. Обвиняемый долгие годы жил под чужим именем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.





Уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) было возбуждено против фигуранта в Магаданской области еще в 2014 году. После этого он покинул регион и был объявлен в межгосударственный розыск. Все эти годы он жил по документам родственника, избегая официальных контактов.





«Жизнь по чужим документам не помогла скрыться от следствия обвиняемому. (...) В июне 2025 года в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможное местонахождение беглеца в Республике Ингушетия», — написала Ирина Волк.