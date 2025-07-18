Медведь растерзал спящую туристку в палатке на Камчатке

18 июля 2025, 03:56

Mash: Медведь напал на свящую туристку из Саратова в палаточном лагере на Камчатке

Фото: iStock/JNevitt

Медведь напал на туристку в палаточном лагере на Камчатке. Лагерь располагался на территории Мутновской ГеоЭС — крупнейшей геотермальной электростанции в Елизовском районе. Растерзанная женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.