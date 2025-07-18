Медведь растерзал спящую туристку в палатке на Камчатке
Медведь напал на туристку в палаточном лагере на Камчатке. Лагерь располагался на территории Мутновской ГеоЭС — крупнейшей геотермальной электростанции в Елизовском районе. Растерзанная женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел ночью в районе Мутновской сопки под Петропавловском-Камчатским, когда группа спала. Пострадавшая 43-летняя жительница Саратова получила рваные раны и переломы, когда зверь набросился на нее. После экстренной операции женщину перевели в реанимацию.
Сейчас инспекторы охотнадзора ведут поиск хищника.
Также во время расследования несчастного случая выяснилось, что туристическая группа не была зарегистрирована. Власти собираются проверить турфирму на соблюдение законодательства.
Ранее сообщалось, что разбился знаменитый парашютист, который первым в мире совершил прыжок из стратосферы. Баумгартнер, родившийся 20 апреля 1969 года в Зальцбурге, прославился исполнением крайне опасных трюков. Однако во время очередного полета на моторном параплане удача оставила 56-летнего парашютиста.
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