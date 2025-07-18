Разбился знаменитый парашютист, который первым в мире совершил прыжок из стратосферы
Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на моторном параплане над побережьем Адриатического моря в Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.
Баумгартнер, родившийся 20 апреля 1969 года в Зальцбурге, прославился исполнением крайне опасных трюков. По информации издания, 56-летний парашютист потерял контроль над аппаратом из-за внезапного недомогания.
Его параплан упал в бассейн одного из отелей, и парашютист погиб мгновенно. При падении он задел сотрудницу отеля, сбив женщину. Она была госпитализирована с травмой шеи.
Феликс Баумгартнер получил мировую известность в 2012 году, став первым человеком, преодолевшим скорость звука в свободном падении. Он совершил прыжок из стратосферы с высоты более 38 километров, развив скорость 1173 км/ч и установив три мировых рекорда.
Среди других его знаменитых трюков — прыжок со статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и первый в истории перелет через Ла-Манш с использованием крыла из углеродного волокна (2003 год).
Ранее сообщалось, что пешеход погиб у остановки «Хлебозавод» на выезде из Москвы. Мужчину сбил автомобиль пожилой пары, не успевшей затормозить. При этом сам погибший пытался пробежать проезжую часть в неположенном месте.
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