Разбился знаменитый парашютист, который первым в мире совершил прыжок из стратосферы

18 июля 2025, 01:57

В Италии погиб совершивший прыжок из стратосферы парашютист-экстремал Баумгартнер

Феликс Баумгартнер (Фото: кадр видео Instagram* @therealfelixbaumgartner)

Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на моторном параплане над побережьем Адриатического моря в Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.