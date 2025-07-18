Выяснилось, куда пропал актер Михаил Ефремов на прощании с режиссером Александром Миттой

18 июля 2025, 02:13

Избегающий публичности Михаил Ефремов тайно простился с другом и режиссером Миттой

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Михаил Ефремов, исполнивший роль в сериале Александра Митты «Граница. Таежный роман», не был замечен на церемонии прощания с режиссером 17 июля, хотя планировал посетить мероприятие. О подтверждении его тайного визита сообщает «Teleprogramma.org» со ссылкой на источники.





В малом зале Центрального дома литераторов собрались родственники, друзья и коллеги Митты, включая Михаила Горевого, Никиту Высоцкого, Николая Лебедева и Гарика Сукачева. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова также прибыла на прощание, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Бывшая фигуристка находилась в инвалидном кресле, которое толкал ее помощник.



Присутствие Ефремова осталось незамеченным для большинства.



Режиссер Александр Митта скончался 14 июля на 93-м году жизни после борьбы с раком почки. Серьезные проблемы со здоровьем начались у Митты еще несколько лет назад. В 2023 году ему диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.



