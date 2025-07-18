Выяснилось, куда пропал актер Михаил Ефремов на прощании с режиссером Александром Миттой
Михаил Ефремов, исполнивший роль в сериале Александра Митты «Граница. Таежный роман», не был замечен на церемонии прощания с режиссером 17 июля, хотя планировал посетить мероприятие. О подтверждении его тайного визита сообщает «Teleprogramma.org» со ссылкой на источники.
В малом зале Центрального дома литераторов собрались родственники, друзья и коллеги Митты, включая Михаила Горевого, Никиту Высоцкого, Николая Лебедева и Гарика Сукачева. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова также прибыла на прощание, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Бывшая фигуристка находилась в инвалидном кресле, которое толкал ее помощник.
Присутствие Ефремова осталось незамеченным для большинства.
Режиссер Александр Митта скончался 14 июля на 93-м году жизни после борьбы с раком почки. Серьезные проблемы со здоровьем начались у Митты еще несколько лет назад. В 2023 году ему диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.
По данным источников издания, Ефремова все же приходил попрощаться с режиссером, но сознательно избегал внимания фотокамер и журналистов. Это соответствует его поведению после освобождения из колонии общего режима. Известно, что актер отказывается от публичности и ограничивает общение с коллегами.
Напомним, Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет колонии в 2020 году за смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения, и вышел по УДО в апреле текущего года. Александр Митта в свое время выразил поддержку актеру, назвав аварию трагической случайностью.