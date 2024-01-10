Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас

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Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области. Режим был введен из-за упавшего боеприпаса, который повредил более 100 домов, передал губернатор региона Александр Гусев.
Напомним, что 2 января Минобороны заявило, что на поселком Петропавловка произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС. Уточняется, что пострадавших нет, при этом с легкими ушибами обратилось несколько жителей.
По данным правительства региона, в населенном пункте живут 579 человек в 303 домах, а падение боеприпаса коснулось более 100 домов.
Восемь зданий были полностью разрушены, десятки - получили повреждения. Как отмечали власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново. Глава области добваил, что власти будут следить за качеством восстановительных работ.
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Дана Игумнова