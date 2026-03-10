В Ингушетии мать четверых детей стала фигуранткой восьмого дела о мошенничестве
Следователи возбудили восьмое уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Ингушетия, подозреваемой в серии мошенничеств на территории Северного Кавказа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
По версии полиции, женщину, воспитывающую четверых несовершеннолетних детей, задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД «Сунженский». Ранее она уже стала фигуранткой семи уголовных дел, связанных с хищением имущества путем обмана. Одно из дел, включающее 20 эпизодов мошенничества с общим ущербом более 2,2 миллионов рублей, уже направлено в суд.
Подозреваемая действовала на территории Ингушетии, Дагестана и Чечни, похищая у жителей ювелирные изделия под различными предлогами. В одном из случаев она завладела бриллиантовым ожерельем стоимостью свыше 900 тысяч рублей.
Последний эпизод связан с продажей через интернет несуществующего смартфона. Расследование уголовных дел продолжается.
