В Ингушетии мать четверых детей стала фигуранткой восьмого дела о мошенничестве

10 марта 2026, 18:16

Фото: iStock/blinow61

Следователи возбудили восьмое уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Ингушетия, подозреваемой в серии мошенничеств на территории Северного Кавказа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.