В Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами

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В Ингушетии обнаружили схрон с продуктами и лекарствами, зарытый на глубину порядка полутора метров. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что тайник был обнаружен на окраине Алхасты в Сунженском районе республики.
Внутри находились две бочки с гречневой крупой, сахаром, тушёнкой, лапшой быстрого приготовления, бинтами, ватой и лейкопластырями.
Предполагается, что этот схрон мог принадлежать террористам, которых правоохранительные органы ликвидировали во время контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии.
Напомним, что режим КТО был введён вечером 2 марта. При попытке задержания боевики начали стрелять в сотрудников ФСБ. Они, в свою очередь, открыли ответный огонь и ликвидировали шестерых террористов.
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Напомним, что режим КТО был введён вечером 2 марта. При попытке задержания боевики начали стрелять в сотрудников ФСБ. Они, в свою очередь, открыли ответный огонь и ликвидировали шестерых террористов.
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Анастасия Чинкова