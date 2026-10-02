В Ингушетии передали в суд дело банды родственников-вымогателей
В Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей, которых обвиняют в создании и участии в банде, вымогательстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также других преступлениях. Об этом сообщили в региональных СУСК РФ и прокуратуре.
По версии следствия, в июле 2017 года 60-летний житель республики создал преступную группу и привлек к участию в ней четырех родственников. Участники банды, как установили следователи, располагали огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывными устройствами.
С февраля 2022-ого обвиняемые, по данным следствия, требовали от владельца коммерческого объекта в Москве стоимостью 38 млн рублей передать им права на имущество либо выплатить 15 млн рублей. При этом предпринимателю и его родственникам угрожали насилием.
В августе того же года один из участников группы, скрыв лицо под женским никабом, проник в дом брата предпринимателя в сельском поселении Плиево и открыл по мужчине огонь. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Кроме того, фигуранты, по версии следствия, изготовили поддельные документы о якобы существующей у предпринимателя задолженности в размере 200 млн рублей. Эти бумаги они приобщили к иску о взыскании долга и представили в суд в качестве доказательств по гражданскому делу.
В зависимости от роли каждому из обвиняемых вменяется ряд статей УК РФ, в том числе о бандитизме, вымогательстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, фальсификации доказательств и покушении на мошенничество. Уголовное дело направили в Верховный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.
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