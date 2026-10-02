В Ингушетии передали в суд дело банды родственников-вымогателей

02 октября 2026, 19:22

Дело о создании и руководстве бандой рассмотрит верховный суд Ингушетии

Фото: медиасток.рф

В Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей, которых обвиняют в создании и участии в банде, вымогательстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также других преступлениях. Об этом сообщили в региональных СУСК РФ и прокуратуре.