В Ингушетии попросили проверить семью, бросившую тяжелобольного грудничка в Москве

06 октября 2026, 00:27

Фото: iStock/Jacek_Sopotnicki

Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева попросила проверить семью, которая оставила тяжелобольного младенца в московской клинике и потратила деньги, собранные на лечение ребёнка. Эту информацию передает РИА Новости.