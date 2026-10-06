В Ингушетии попросили проверить семью, бросившую тяжелобольного грудничка в Москве
Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева попросила проверить семью, которая оставила тяжелобольного младенца в московской клинике и потратила деньги, собранные на лечение ребёнка. Эту информацию передает РИА Новости.
Чахкиева узнала о случившемся 5 октября. Она пояснила, что малышу, которому ещё нет месяца, удалось попасть в одну из больниц Москвы благодаря поддержке благотворительных фондов. Они оплатили билеты и проживание, в то время как Минздрав Республики Ингушетия помог вывезти грудничка на иногороднее лечение, чтобы тот оказался в руках профессионалов.
Однако, по предварительным сведениям, родители несовершеннолетнего отказались сопровождать ребёнка, а переданные фондом средства использовали по своему усмотрению. Младенец остался в Москве без присмотра.
Чахкиева обратилась в прокуратуру, МВД и органы опеки и попечительства. Она просит провести проверку в отношении родителей, выяснить, состоит ли семья на учёте в МВД, взять её на контроль и дать правовую оценку действиям взрослых.
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