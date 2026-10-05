Стало известно о поставке Турцией Украине нескольких систем ПВО Korkut
Турция передала Украине несколько систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Korkut. Об этом сообщает портал Middle East Eye со ссылкой на информированные источники.
Поставщиком выступила турецкая компания Aselsan. Комплекс Korkut включает в себя три боевые машины и одну машину управления и контроля. Производитель утверждает, что система эффективна в том числе против дронов-камикадзе.
Согласно материалу, в 2026 году Киев получил «небольшое число» таких комплексов, однако их точное количество не раскрывается. Глава совета директоров Aselsan Ахмет Акйол на этой неделе заявил, что Korkut уже применяется в девяти странах.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что сейчас на Украине теоретически могут мобилизовать от трех до пяти миллионов женщин. Такую оценку он связал с числом гражданок, пригодных к прохождению военной службы.
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