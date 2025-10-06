В краснодарской психбольнице подростки изнасиловали 11-летнего мальчика
В краснодарской психбольнице старшие подростки изнасиловали 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По словам женщины, сотрудники медицинского учреждения изначально не придали серьёзного значения её жалобам. В Следственном комитете сообщили, что после обращения родителей начата проверка, ведутся следственные действия.
Предварительно, 17-летний подросток признался в изнасиловании 11-летнего мальчика. Руководство больницы утверждает, что в момент инцидента была вызвана полиция. При этом родители считают, что врачи пытались замять историю. Расследование продолжается, все обстоятельства уточняются.
Читайте также: