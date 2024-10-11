В Ингушетии расстреляли машину полицейского, объявлен план «Перехват»

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В Ингушетии расстреляли машину, в которой находились полицейские и его семья, трое погибли. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что преступников ищут, в городе Магас объявлен план «Перехват».
По информации издания, несколько неизвестных открыли огонь по серебристой Ладе сотрудника ППС, не находившегося при исполнении, когда автомобиль въезжал в город. Три человека получили тяжелые травмы, их оперативно доставили в больницу, однако спасти не смогли.
По данным телеграм-канала Mash, нападавшие подъехали на машине ВАЗ 99, после атаки сбежали. Происходило все это неподалеку от усиленного поста МВД.
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