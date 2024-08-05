Житель Подмосковья с топором ограбил пиццерию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
31-летнего жителя Московской области задержала полиция по подозрению в разбойном нападении на пиццерию, расположенную в ТЦ в деревне Белая Богородского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник ночью подъехал к торговому центру на такси, отжал двери и проник внутрь здания. В помещении пиццерии злоумышленник, угрожая топором повару, забрал из находящегося там сейфа около 200 тысяч рублей и скрылся тем же путём, что пришёл», — говорится в сообщении.Личность грабителя полицейские сумели установить благодаря камерам видеонаблюдения. Они задержали злоумышленника в подъезде одного из домов в городском округе Электросталь.
Задержанный рассказал, что раньше работа в этой пиццерии кассиром. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, в том числе таксисту, который его подвозил, злоумышленник отдал 20 тысяч.
Против задержанного заведено уголовное дело по статье «Разбой».
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