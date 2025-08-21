В Швеции торгпредство России было атаковано беспилотником

21 августа 2025, 17:12

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Швеции в третий раз атаковали российское торгпредство с помощью беспилотника. Об этом сообщило посольство РФ в Стокгольме.





Инцидент случился в ночь на 21 августа. Неизвестные прикрепили к дрону пакет с краской и сбросили его на территорию торгового представительства. Это уже третий подобный случай, при этом расследование прошлых случаев не дало результатов. Они произошли 17 июня и 5 июля этого года.





«Исходим из того, что пора бы, наконец, установить инициаторов и исполнителей этих акций, а также привлечь их к ответственности, в том числе с целью недопущения подобных нападений впредь. Бездействие властей Швеции в этом сюжете становится уже явной политической позицией», — заявили в российском посольстве.