Очередной выезд в нетрезвом виде обошёлся москвичке в миллионы

30 августа 2025, 17:33

Пьяная езда стоила москвичке джипа

Фото: Прокуратура города Москвы

Суд в Москве постановил конфисковать автомобиль у местной жительницы, повторно управлявшей транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщила столичная прокуратура.