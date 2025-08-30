Очередной выезд в нетрезвом виде обошёлся москвичке в миллионы
Суд в Москве постановил конфисковать автомобиль у местной жительницы, повторно управлявшей транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, 44-летняя женщина ранее уже привлекалась к ответственности за ДТП в нетрезвом виде. В очередной раз она была остановлена сотрудниками правоохранительных органов для проверки документов на улице Генерала Тюленева.
В ходе процедуры женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. При этом в её автомобиле были обнаружены наркотические вещества. Суд признал автоледи виновной по статьям Уголовного кодекса о нетрезвом вождении, а также о незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта. Помимо конфискации внедорожника Jeep Grand Cherokee, её лишили водительских прав на три года.
