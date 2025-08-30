Огнетушитель устроил взрыв в центре московского тоннеля
В Москве в автодорожном тоннеле произошёл взрыв прибора для тушения огня. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл на Ленинградском шоссе. В пожарном шкафу, где хранятся средства для тушения огня, возник самоподрыв огнетушителя. По предварительной информации, в результате срабатывания устройства металлический шкаф был деформирован, а корпус огнетушителя отброшен на значительное расстояние.
На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причина инцидента выясняются. Движение автомобилей в тоннеле осуществлялось в штатном режиме без ограничений.
Ранее сообщалось о пожаре в подвале жилого дома на северо-востоке столицы.
