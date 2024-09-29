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В Иране разбился вертолет с командованием КСИР и хуситов

Тоуси: в Иране потерпел крушение с вертолет командованием КСИР и хуситов
29 сентября 2024, 21:56
Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленное командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов, заявил политический комментатор Махьяр Тоуси в своих соцсетях. Других подробностей он не предоставил, официального подтверждения информации нет.


Напомним, ранее в Иране разбился вертолет на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Крушение произошло 19 мая этого года. Обломки судно удалось обнаружить практически через сутки после аварии. На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы государства и его делегации.

Недавно, после массовых взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября, стали распространяться слухи о том, что причиной смерти Раиси могла стать детонация одного из таких устройств. Однако вскоре в Иране заявили, что эти сообщения являются ложными, а их цель — подорвать доверие иранского населения к военным и государственным органам страны.

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Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром выросло до 17
29 сентября 2024, 22:28

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Краснодарском крае выросло до 17 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Муниципального Центра Управления города Краснодара. Отмечается, что среди получивших травмы — трое детей.
«На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека и в двух других автобусах есть места (в Ставрополь всего следовало 3 автобуса, первый попал ДТП), решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения», — говорится в сообщении МЦУ.
Напомним, сегодня вечером, 29 сентября, грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус.

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#автобус
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В сети появилось видео пожара после ДТП автобуса и фуры под Краснодаром
29 сентября 2024, 22:12

Фото: istockphoto/O_Lypa

В сети появилось видео пожара, разгоревшегося после крупного ДТП с участием автобуса и фуры в станице Старокорсунская Краснодарского края. Кадры, которые удалось заснять очевидцам аварии, опубликовал телеграм-канал «112».


Ранее краснодарское МВД озвучило предварительную причину страшного ДТП с рейсовым автобусом на Кубани —выезд водителя фуры на встречную полосу.

Напомним, сегодня вечером, 29 сентября, грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус. По последним данным в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых трое детей. Водитель автобуса скончался на месте от множественных ожогов.

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#фура
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МВД озвучило возможную причину ДТП с автобусом и фурой на Кубани
МВД: выезд фуры на встречку мог стать причиной ДТП с автобусом на Кубани
29 сентября 2024, 21:39

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Причиной страшного ДТП с рейсовым автобусом на Кубани мог стать выезд водителя фуры на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В воскресенье вечером грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус. По последним данным в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых трое детей. Водитель автобуса скончался на месте от множественных ожогов.

По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Есть версия, что он мог уснуть за рулём. В настоящее время обстоятельства и детали ДТП уточняются.

Пожар на месте аварии полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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#мвд
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Более 20 человек пострадали в страшном ДТП в Краснодарском крае
МЧС: 22 человека пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае
29 сентября 2024, 21:21

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В страшном ДТП в Краснодарском крае погиб один человек, ещё 22 человека получили ранения. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Напомним, что в воскресенье вечером фура на полной скорости столкнулась в рейсовым автобусом в станице Старокорсунская на Кубани. В результате этого грузовик загорелся, а автобус опрокинулся. Огонь стремительно перебрался на пассажирский транспорт. На месте работают экстренные службы.

По последним данным, в результате столкновения на месте скончался водитель автобуса. Также пострадали 22 человека. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавших госпитализируют в ближайшие больницы. Среди раненых также есть дети.

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В ЛНР заявили, что причиной массовых пожаров могут быть умышленные поджоги
Пасечник: причиной пожаров в ЛНР могут быть умышленные поджоги
29 сентября 2024, 21:00

Фото: iStock/Олег Копьёв

Пожары в Луганской Народной Республике (ЛНР) могут вспыхивать в результате умышленных поджогов, на это указывают определённые данные. Такое заявление сделал глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.
В настоящее время ситуация с пожарами на территории республики стабилизирована. В трёх муниципалитетах и под Луганском ликвидированы крупные очаги возгорания. Сотрудники МЧС России полностью контролируют ситуацию.

По словам Пасечника, характер пожаров указывает на то, что это могли быть умышленные поджоги. Тушение осложняют погодные условия.

Глава ЛНР поручил силовым структурам принять меры по установлению причастных к поджогам лиц.

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#поджог
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Большой неожиданностью обернулась попытка задержать наркоманку в Москве
SHOT: собиравшую веточки для детской поделки маму в Москве приняли за наркоманку
29 сентября 2024, 20:59

Фото: iStock/FotoDuets

В Москве приняли за наркоманку маму, которая собирала веточки для детской поделки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что женщину даже пытались задержать.
По данным издания, все произошло в Тушино, когда москвич увидел женщину, которая прямо под его окнами искала в полутьме закладку. Мужчина решил проявить гражданскую ответственность и задержать наркоманку, однако все оказалось не так, как он себе представлял. Женской фигурой, копошившейся в темноте палисадника, оказалась мама, которая собирала веточки для поделки в детский сад. Из ее карманов даже торчали желтые листья.

Полицию вызывать не пришлось.

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#наркотики
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На Кубани фура влетела в рейсовый автобус, вспыхнул крупный пожар
Фура врезалась в рейсовый автобус в Краснодарском крае
29 сентября 2024, 20:36

Фото: iStock/ArishaRay

Сильный пожар вспыхнул в результате серьёзного ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в станице Старокорсунская на Кубани фура на полной скорости врезалась в пассажирский автобус, после чего загорелась. Огонь стремительно охватил и перевернувшийся автобус.

В настоящее время нет информации о пострадавших. Также уточняется число пассажиров рейсового автобуса, который следовал их Ставропольского края в Краснодар.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пока пожарным не удаётся потушить огонь. Место оцепили, на трассе образовалась крупная пробка.

Ранее сообщалось, что в Калужской области легковой автомобиль врезался в микроавтобус, отчего отлетел на тротуар, где находились прохожие. В результате ДТП погиб двухмесячный ребёнок, четыре человека получили ранения.

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Под Рязанью ввели режим ЧС из-за крупного пожара

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#дтп
#краснодарский край
#грузовик
#автобус
#пожар
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Под Рязанью ввели режим ЧС из-за крупного пожара
Малков: в Спасском районе ввели режим ЧС из-за угрозы двум селам от пожара
29 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Gilitukha

В двух селах Спасского района Рязанской области возникла угроза жилым домам из-за крупного пожара, в муниципалитете вводится режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. По его данным, в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.
«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал он.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что из-за загоревшейся сухой травы сгорели 10 домов в селе Воскресенковка, семь нежилых и три сезонного проживания.

Малков также добавил, что последние три дня сильный ветер рвет провода, и от искр вспыхивает сухая трава. Спасатели ликвидировали за сутки уже 62 подобных пожара.

Тяжелая обстановка, по данным главы региона, складывается в Спасском, Шиловском и Рязанском районах.

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Избившая ребенка за просьбу вести урок на русском языке педагог получила штраф
В Ташкенте избившая русскоязычного ученика педагог получила штраф
29 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Ташкенте суд оштрафовал Озоду Равшанову — учительницу, которая избила русскоязычного ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом информирует gazeta.uz.
Суд признал женщину виновной по административным статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения. Уточняется, что Равшанова должна заплатить штраф 6,8 миллиона сумов (примерно 49,5 тысячи рублей) в пользу государства.

В настоящее время фигурантка дела находится под стражей по делу об избиении замдиректора учебного заведения, в которой учится ее дочь, а также за грубое сопротивление прибывшим на задержание правоохранителям.

Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. Учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке. Свою вину ​она отказалась признавать.

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