В Иране разбился вертолет с командованием КСИР и хуситов

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В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленное командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов, заявил политический комментатор Махьяр Тоуси в своих соцсетях. Других подробностей он не предоставил, официального подтверждения информации нет.
Напомним, ранее в Иране разбился вертолет на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Крушение произошло 19 мая этого года. Обломки судно удалось обнаружить практически через сутки после аварии. На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы государства и его делегации.
Недавно, после массовых взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября, стали распространяться слухи о том, что причиной смерти Раиси могла стать детонация одного из таких устройств. Однако вскоре в Иране заявили, что эти сообщения являются ложными, а их цель — подорвать доверие иранского населения к военным и государственным органам страны.
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Данил Пономарев