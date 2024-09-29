В Иране разбился вертолет с командованием КСИР и хуситов

В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленное командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов, заявил политический комментатор Махьяр Тоуси в своих соцсетях. Других подробностей он не предоставил, официального подтверждения информации нет.