Акт о капитуляции Украины может подписать как президент Украины Владимир Зеленский, так и любой его преемник Капитуляция Украины может быть подписана как президентом Владимиром Зеленским, так и любым его преемником, хоть «свиньей в ермолке». Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.