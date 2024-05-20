Выборы президента Ирана назначили на 28 июня

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Внеочередные президентские выборы в Иране состоятся 28 июня.
Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.
Регистрация кандидатов на президентские выборы в Иране, в связи с гибелью Эбрахима Раиси, начнется 28 мая.
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«28 июня можно считать днем четырнадцатых выборов президента в истории Ирана», — цитирует его агентство Mehr.
Регистрация кандидатов на президентские выборы в Иране, в связи с гибелью Эбрахима Раиси, начнется 28 мая.
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Артем Кузьмин