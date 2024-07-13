В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в городе Керман

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Задержан и доставлен в Иран один из главных организаторов и руководителей теракта, совершённого в городе Керман в январе 2024 года. Об этом сообщило Министерство разведки Ирана.
Напомним, что 3 января на юго-востоке Ирана погибли 89 человек. Все они стали жертвами взрывов, прогремевших во время траурного шествия, посвящённого четвёртой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Ответственность за произошедшее взяли на себя представители группировки ИГИЛ*.
В тексте заявления Министерства отмечается, что был задержан и переброшен в Иран один из главных организаторов этого теракта Абдулла Кувейте.
Полученные от него данные позволили ведомству раскрыть другие заговоры, выявить их организаторов и места их расположения.
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В тексте заявления Министерства отмечается, что был задержан и переброшен в Иран один из главных организаторов этого теракта Абдулла Кувейте.
Полученные от него данные позволили ведомству раскрыть другие заговоры, выявить их организаторов и места их расположения.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова