На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан

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Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана. Об этом проинформировало МВД Исламской Республики после подсчета всех голосов.
Уточняется, что за Пезешкиана проголосовали 16 миллионов 384 тысячи иранцев. За его оппонента Саида Джалили отдали голос 13 миллионов 538 тысяч граждан.
По словам официального представителя избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами, Пезешкиян, который стал девятым избранным президентом в истории современного Ирана, набрал 53,6% от общего числа голосов. Отмечается, что общее количество пришедших на выборы избирателей составило 49,8%.
Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
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По словам официального представителя избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами, Пезешкиян, который стал девятым избранным президентом в истории современного Ирана, набрал 53,6% от общего числа голосов. Отмечается, что общее количество пришедших на выборы избирателей составило 49,8%.
Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
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Екатерина Коршунова