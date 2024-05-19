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В сети появились кадры спасательной операции попавшего в авиакатастрофу Раиси

19 мая 2024, 16:58
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В сети появились первые кадры, на которых спасатели пытаются добраться до места крушения вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, их публикует SNN TV.
О состоянии президента пока что ничего неизвестно. Ряд иранских СМИ сообщали, что Раиси уже спасли, он не пострадал и на автомобиле направляется в ближайший город. Однако, официальные источники эту информацию не подтверждали.

Напомним, ранее стало известно, что вертолёт Ми-171, на котором находился президент и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку на границе с Азербайджаном.



К месту происшествия пытаются добраться спасатели, но из-за плохой погоды сделать это быстро не удаётся. Агентство IRNA сообщило, что спасательные ​бригады уже прибыли к месту крушения вертолёта.

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В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта
Bild: 14-летняя девочка готовила теракт против «неверных» в Австрии
19 мая 2024, 16:07

Фото: iStock/zoka74

Полицейские города Грац установила, что 14-летняя девочка планировала теракт против «неверных» от имени ИГ*. Об этом информирует Bild.
Отмечается, что подросток планировала напасть на «неверных» на одной из центральных площадей города Якоминиплац. При обыске полицией у малолетней преступницы были обнаружены нож и топор.

В процессе обыска в доме подозреваемой правоохранители нашли пропагандистские материалы ИГ*, а также различные видеозаписи боев и казней. Уточняется, что школьница активно участвовала в специальных чат-формах, которые используются для вербовки.

В настоящее время девочка отказывается давать показания.

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В Азербайджане, предположительно, разбился вертолёт с президентом Ирана на борту
19 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/Diy1

Вертолёт Ми-171, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жесткую посадку в Азербайджане, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Иранская делегация во главе с Ибрагимом Раиси находилась в стране с официальным визитом. Незадолго до крушения Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе страны. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.

По сообщениям иранских СМИ, вертолёт с первыми лицами страны на борту совершил жёсткую посадку.

В настоящий момент к месту происшествия пытаются добраться экстренные службы, подробности случившегося уточняются.

Никаких официальных ​комментариев о произошедшем пока не поступало.

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В московском парке нашли чемодан с оружием
19 мая 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

В московском парке на Мосфильмовской улице найден чемодан с оружием, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, чемодан обнаружили в парке на Мосфильмовской улице.

«Внутри чемодана было шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра», — уточнил он.
Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет.

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Спортсмен умер прямо во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени
19 мая 2024, 13:54

Фото: iStock/mel-nik

Спортсмен умер прямо во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что после поднятия большого веса у мужчины остановилось сердце. Трагедия произошла во время турнира «Тюмень сильная».

Один из участников спортивного состязания внезапно упал на землю без сознания. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.

Погибшим оказался сотрудник МЧС Михаил. Он регулярно принимал участие в соревнованиях.

Однако последний поднятый вес — 80 кг — оказался для Михаила смертельным. У него остались жена и ребёнок.

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#мужчины
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В терминале по приемке фур в Одессе произошел взрыв
«Страна.ua»: в центре по приемке фур взорвалась американская граната
19 мая 2024, 13:36

Фото: istock / by sonmez

В логистическом центре «Евротерминал» в Одессе произошел взрыв американской гранаты, в результате чего один человек получил травмы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» 19 мая.
По данным издания, охранник терминала получил серьезные травмы. Полиция уточнила, что на месте происшествия были обнаружены осколки гранаты М-67 американского производства.

Предварительно установлено, что пострадавший сам принес боеприпас на рабочее место.

Ранее в городе Бровары Киевской области два человека пострадали в результате взрыва гранаты. Патруль полиции получил сообщение о нарушении общественного порядка и направился на место происшествия.

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Самолёт «Уральских авиалиний» переехал человека в аэропорту Кольцово
19 мая 2024, 13:31

Фото: iStock/Dushlik

Самолёт «Уральских авиалиний» переехал человека в екатеринбургском аэропорту Кольцово, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По информации СМИ, в результате наезда воздушного судна пострадал техник. Он осматривал самолёт перед вылетом, подписывал все необходимые документы.

Технику оставалось завершить ещё несколько проверок, однако, пилоты рейса Екатеринбург – Бишкек не дождались сигнала и завели самолёт.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с переломами.

Всю команду самолёта отстранили от полёта. Другое воздушное судно вылетело по этому рейсу с новой командой спустя три часа после случившегося.

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#екатеринбург
#травмы
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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения
Вице-премьер Словакии: жизни Фицо после покушения ничего не угрожает
19 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, заявил вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, где госпитализирован политик.
«Премьер выбрался из ситуации, где была прямая угроза его жизни, но все еще требуется интенсивная медицинская помощь», — цитирует политика РИА Новости.
Вице-премьер добавил, что сейчас есть некоторый позитивный прогноз и переводы Фицо в другие больницы не планируются.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после заседания правительства, и в этот момент прозвучали пять выстрелов.

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13-летняя девочка, которую искали в районе Измайловского парка, погибла
В Москве нашли тело пропавшей в Измайловском парке 13-летней школьницы
19 мая 2024, 12:42

Фото: iStock/udra

Тело 13-летней девочки, пропавшей в Измайловском парке в Москве, нашли. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.
Уточняется, что сотрудники поисковой службы обнаружили ее тело. Согласно информации источника, пропавшая школьница была с подружкой на шашлыках.

Ее нашли раньше. В настоящее время она находится без сознания.

Напомним, ранее в Москве пропала девочка-подросток, на ее поиск были направлены десятки человек и дроны. 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости.

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В Москве десятки человек с дронами ищут пропавшую школьницу
19 мая 2024, 12:30

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве пропала девочка-подросток, на ее поиск были направлены десятки человек и дроны, пишет Telegram-канал Shot.
На данный момент удалось найти только сумку школьницы.

По информации канала, 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. По словам их друзей, девочек пригласили на шашлыки. Работники спасательных служб и добровольцы уже осмотрели территорию парка и сейчас проверяют коллекторы.

Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости, в которой находился ее телефон. Подругу школьницы без сознания нашли еще вчера и доставили в больницу.

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