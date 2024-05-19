В сети появились кадры спасательной операции попавшего в авиакатастрофу Раиси

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В сети появились первые кадры, на которых спасатели пытаются добраться до места крушения вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, их публикует SNN TV.
О состоянии президента пока что ничего неизвестно. Ряд иранских СМИ сообщали, что Раиси уже спасли, он не пострадал и на автомобиле направляется в ближайший город. Однако, официальные источники эту информацию не подтверждали.
Напомним, ранее стало известно, что вертолёт Ми-171, на котором находился президент и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку на границе с Азербайджаном.
К месту происшествия пытаются добраться спасатели, но из-за плохой погоды сделать это быстро не удаётся. Агентство IRNA сообщило, что спасательные бригады уже прибыли к месту крушения вертолёта.
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Напомним, ранее стало известно, что вертолёт Ми-171, на котором находился президент и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку на границе с Азербайджаном.
К месту происшествия пытаются добраться спасатели, но из-за плохой погоды сделать это быстро не удаётся. Агентство IRNA сообщило, что спасательные бригады уже прибыли к месту крушения вертолёта.
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Евгения Парфентьева