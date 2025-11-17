Заставлял слать нюдсы и надругался при встрече: в Москве задержали серийного педофила
38-летнего жителя Москвы задержали за растление детей. Об этом сообщила пресс-служба столичного следкома в своем телеграм-канале.
По версии следствия, в январе 2024 года москвич начал переписываться с 11-летней девочкой. Сначала он заставлял ее присылать свои интимные фото, а затем отправлял ей видео того же содержания. Кроме того, во время личной встречи мужчина надругался над жертвой. В октябре 2025 года он совершил аналогичные преступления против 13-летней школьницы.
Вскоре педофила задержали и заключили под стражу. Его обвинили по нескольким статьям УК, в том числе в сексуальном насилии и развратных действиях. Сейчас следователи выясняют, причастен ли фигурант к другим подобным эпизодам.
Ранее сообщалось, что в Тыве педофил повалил школьницу на землю и насильно поцеловал ее в губы.
