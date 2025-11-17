Заставлял слать нюдсы и надругался при встрече: в Москве задержали серийного педофила

17 ноября 2025, 13:08

В Москве задержали мужчину за сексуальное насилие над двумя девочками

Фото: iStock/BrianAJackson

38-летнего жителя Москвы задержали за растление детей. Об этом сообщила пресс-служба столичного следкома в своем телеграм-канале.