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В Иркутске любитель салютов разнёс соседям квартиру ракетницей и сильно ранил их гостя.
Как сообщает телеграм-канал Shot, 26-летний Руслан П. с товарищами захотел в новогоднюю ночь устроить пальбу из сигнальной ракетницы около многоэтажного дома на улице Маршала Конева. Мужчина выстрелил в небо, но снаряд сменил траекторию и попал в квартиру на четвёртом этаже. Там раздался громкий взрыв: на кухне выбило окна, а также повредило потолок, холодильник и плиту.
В момент детонации стандарта в квартире находился бывший муж хозяйки квартиры. Мужчину госпитализировали со множеством осколочных ранений.
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