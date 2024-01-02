Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж

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Один из пассажиров рейса Москва – Минеральные Воды напал на экипаж воздушного судна. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел на борту самолёта Airbus A330 авиакомпании Nordwind. Пьяный мужчина устроил потасовку и сломал руку одному из бортпроводников из-за отказа продавать коньяк.
Как только пилотам самолета стало известно о драке, они начали приземление в аэропорту Минеральных Вод. Пострадавшему бортпроводнику оказали медицинскую помощь. Дебошира увезли в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар произошел в результате столкновения лайнера с самолетом береговой охраны.
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Как только пилотам самолета стало известно о драке, они начали приземление в аэропорту Минеральных Вод. Пострадавшему бортпроводнику оказали медицинскую помощь. Дебошира увезли в отделение полиции.
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Екатерина Коршунова