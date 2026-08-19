В Иркутске мать заболевшего ребёнка избила врача-педиатра из-за бахил

19 августа 2026, 05:55

В Иркутске мать заболевшего ребёнка избила и заперла врача-педиатра в своей квартире

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Иркутске местная жительница избила и заперла в квартире врача-педиатра, которая пришла на вызов к её ребёнку. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.