В Иркутске мать заболевшего ребёнка избила врача-педиатра из-за бахил
В Иркутске местная жительница избила и заперла в квартире врача-педиатра, которая пришла на вызов к её ребёнку. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Конфликт разгорелся, как только педиатр прибыла к двери. Женщина попросила выдать ей бахилы, поскольку в больнице пару не предоставили. Хозяйке это не понравилось, и она устроила скандал. Когда врач попыталась уйти, местная жительница набросилась на неё с кулаками: несколько раз ударила оппонентку руками и ногами, даже попала по голове.
Буйная мать толкала пострадавшую, таскала её за волосы и угрожала убийством. В конце концов, она закрыла входную дверь и потребовала, чтобы врач осмотрела ребёнка. Медику удалось покинуть квартиру только после того, как она написала отказ.
Правоохранители завели уголовное дело по факту случившегося. Суд приговорил фигурантку к трём с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, агрессивная женщина обязана выплатить пострадавшей 70 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.
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