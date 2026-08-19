В Севастополе за ночь отразили две атаки ВСУ и сбили 13 дронов
За прошедшую ночь в Севастополе военные, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, средства ПВО успешно ликвидировали 13 украинских дронов. При этом жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Развожаев уточнил, что спасательная служба зафиксировала два возгорания сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя.
Губернатор также напомнил местным жителям о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении целых беспилотников, находящихся на земле, или их обломков. В таких случаях нельзя приближаться к находке, поскольку она представляет потенциальную опасность — вместо этого следует немедленно звонить по номеру 112.
Ранее «Радио 1» передавало, что с начала августа ВС РФ уничтожили на Украине уже не менее 18 логистических объектов, которые использовались для нужд ВСУ. Их общая площадь оказалась более 500 тысяч квадратных метров.
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