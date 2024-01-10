В Нижнем Тагиле после новогодней ночи пропал 26-летний парень

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В Нижнем Тагиле пропал молодой человек, который 1 января ушёл из дома, но так и не вернулся. В настоящее время 26-летнего Владислава Корчемкина разыскивают сотрудники полиции и волонтёры, пишет E1.
По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», Владислав Корчемкин в день пропажи был одет в чёрную куртку, светло-синие джинсы, темно-синие ботинки и чёрную шапку.
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Диана Аванесян