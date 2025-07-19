Дерево упало на коляску с ребенком в Москве: подробности
Дерево упало на коляску с ребенком в Москве, ребенок выжил
Дерево упало на коляску с ребенком в Москве. Как пишут Telegram-каналы, инцидент произошел на Большом Рогожском переулке.
Оперативные службы уже выехали на место происшествия. На момент написания заметки неизвестно, получил ли ребенок травмы, однако обозреватели указывают, что он выжил.
В начале июля похожий инцидент произошел в Ярославле, где на 12-летнего ребенка упали столб и дерево при порыве ветра. В пресс-службе СК РФ по региону тогда уточняли, что все произошло около жилого дома на проспекте Дзержинского, и жизнь ребенка в безопасности. Тогда открыли уголовное дело по статье о халатности.
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