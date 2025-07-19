Дерево упало на коляску с ребенком в Москве: подробности

19 июля 2025, 14:06

Дерево упало на коляску с ребенком в Москве, ребенок выжил

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Дерево упало на коляску с ребенком в Москве. Как пишут Telegram-каналы, инцидент произошел на Большом Рогожском переулке.