Достижения.рф

Дерево упало на коляску с ребенком в Москве: подробности

Дерево упало на коляску с ребенком в Москве, ребенок выжил
Фото: istockphoto/Miljan Živković

Дерево упало на коляску с ребенком в Москве. Как пишут Telegram-каналы, инцидент произошел на Большом Рогожском переулке.



Оперативные службы уже выехали на место происшествия. На момент написания заметки неизвестно, получил ли ребенок травмы, однако обозреватели указывают, что он выжил.

В начале июля похожий инцидент произошел в Ярославле, где на 12-летнего ребенка упали столб и дерево при порыве ветра. В пресс-службе СК РФ по региону тогда уточняли, что все произошло около жилого дома на проспекте Дзержинского, и жизнь ребенка в безопасности. Тогда открыли уголовное дело по статье о халатности.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0