В Иркутске ребёнка унесло течением реки во время фото на телефон
В Иркутске десятилетний мальчик пропал после несчастного случая у реки. По предварительным данным, ребёнок пытался сделать фотографию на телефон, но в какой-то момент оступился и упал в воду. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Очевидцы рассказали, что течение оказалось слишком сильным — мальчика быстро унесло вниз по реке. Сразу после происшествия начались масштабные поиски. К операции подключились сотрудники МЧС, полиции и волонтёры, однако местонахождение ребёнка пока остаётся неизвестным.
Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии и продолжают поисковые мероприятия.
Читайте также: