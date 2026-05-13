Смерть в каюте и вирус на борту: более 1,7 тысячи человек застряли на лайнере у Франции
У берегов Франции на круизном судне «Ambition» в изоляции остаются более 1,7 тысячи человек. Один пассажир, 90-летний мужчина, умер в каюте на фоне вспышки норовируса. Об этом пишет французская газета Sud Ouest.
Инфекцию уже подхватили как минимум 50 туристов. Врачи срочно прибыли на борт на вертолёте. Остановить волну заражений пока не удаётся. Сейчас корабль стоит в порту Бордо. Местные власти медлят с решениями и признают: такой сценарий застал их врасплох. Медики берут у людей анализы и оценивают угрозу.
Норовирус легко передаётся через грязные руки, еду, посуду и тесный контакт. Инфекция резко поражает желудок и кишечник. У заболевших начинаются сильная рвота, диарея, боль в животе и температура.
Ранее стало известно, что рейс из Москвы в Батуми развернули над Мордовией после ЧП в туалете. Мужчина решил помыть руки, слишком резко открыл кран и повредил систему подачи.
