В Иркутске выявили крупнейшую за последние годы незаконную майнинговую ферму

11 сентября 2025, 11:02

Фото: iStock/Suphansa Subruayying

Правоохранительные органы совместно с сотрудниками «Иркутскэнергосбыта» выявили нелегальную майнинговую ферму в центре Иркутска. Ущерб, причиненный энергосбытовой компании, оценивают в 16 миллионов рублей.