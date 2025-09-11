В Иркутске выявили крупнейшую за последние годы незаконную майнинговую ферму
Правоохранительные органы совместно с сотрудниками «Иркутскэнергосбыта» выявили нелегальную майнинговую ферму в центре Иркутска. Ущерб, причиненный энергосбытовой компании, оценивают в 16 миллионов рублей.
По информации РИА Новости, ферму нашли в одноэтажном деревянном доме на улице Партизанской. Установлено, что 28-летний местный житель занимался добычей криптовалюты с марта 2022 года по сентябрь 2025 года. Он использовал бытовые сети для потребления электроэнергии по льготному тарифу.
За время работы оборудования злоумышленник потребил более 2,9 миллиона кВт*ч электричества. Это количество энергии соответствует годовому потреблению 20 многоквартирных домов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
