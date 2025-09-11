В Мытищах задержали банду автоподставщиков

11 сентября 2025, 10:35

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Полиция Московской области задержала пятерых человек, подозреваемых в организации подставных ДТП. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.