В Мытищах задержали банду автоподставщиков
Полиция Московской области задержала пятерых человек, подозреваемых в организации подставных ДТП. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Злоумышленники стремились получить незаконные страховые выплаты. С начала 2024 года они устроили как минимум шесть инсценированных аварий в Мытищах.
Правоохранители выяснили, что группа использовала простую схему. Участники на легковом автомобиле догоняли грузовики при съезде с кругового движения. Они специально заезжали в «слепую зону» и подставляли свои поврежденные машины под удар. Таким образом, мошенники получили более 2 миллионов рублей от страховых компаний.
Следственное управление МУ МВД России по г.о. Мытищи открыло шесть уголовных дел. Полицейские продолжают расследование, чтобы выявить всех участников схемы и привлечь их к ответственности.
