В Иркутской области мальчик три месяца жил с пулей в груди после выстрела отца

Столичный суд на предстоящей неделе огласит итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката одной из пострадавших Алексея Паршина.