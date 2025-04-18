В Иркутской области мальчик три месяца жил с пулей в груди после выстрела отца

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В Иркутской области врачи обнаружили пулю в груди 11-летнего мальчика, в которого три месяца назад выстрелил отец из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил выстрелить в сына. Отец попросил реб`нка никому не рассказывать о произошедшем. Однако, спустя время мальчик начал чувствовать боли в области позвоночника. Мать отвела его в больницу, где врачи и нашли пулю.
Как пишет РЕН ТВ, правоохранители уже начали проверку.
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Как пишет РЕН ТВ, правоохранители уже начали проверку.
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Анастасия Чубина