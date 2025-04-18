Жительница Крыма стала фигуранткой уголовного дела за призывы «искоренить русских»

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В отношении жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. В одном из украинских чатов антироссийской направленности она призывала повсеместно искоренять русский язык, как и самих носителей этого языка.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. Противоправные действия крымчанки выявили во время планового мониторинга социальных сетей и мессенджеров сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
Санкция по части 2 статьи 280 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в пресс-службе крымского управления ФСБ.
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«Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет», — указано в сообщении ведомства.
Санкция по части 2 статьи 280 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в пресс-службе крымского управления ФСБ.
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Александр Бойцов