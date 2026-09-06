В Пермском крае врачи госпитализировали школьницу с отравлением вейпом
В Пермском крае врачи экстренно госпитализировали 15-летнюю школьницу из посёлка Чайковского городского округа с острым отравлением после использования вейпа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девочка приобрела электронную сигарету через интернет. Во время школьного урока она резко почувствовала себя плохо — у неё начались судороги и появились другие признаки, напоминающие эпилептический приступ. Медики оперативно доставили пострадавшую в ближайшее отделение больницы, где диагностировали интоксикацию парами никотиносодержащей жидкости.
Ранее появилась информация о похожем случае в Приморском крае. Там врачи поместили в стационар молодого человека: курение вейпа привело к тому, что его лёгкие оказались практически полностью разрушены.
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