В Иркутской области мужчина убил отца, защищая честь умершей матери
В Иркутской области 29-летнего местного жителя приговорили к семи годам колонии за убийство отца. Мужчина защищал перед родителем честь умершей матери.
По данным «Лента.ру», происшествие случилось в феврале во время совместного распития алкоголя. В какой-то момент между сыном и его 54-летним отцом началась ссора на почве негативных высказываний старшего в адрес покойной жены. Сын решил защитить честь матери и нанес родителю не менее 20 ножевых ранений, после чего тот скончался.
Далее мужчина пошел спать, а проснувшись, завернул отца в простыню и сбросил его в отверстие в полу ванной. Чтобы заделать проем, он позвонил своей сестре и попросил у той шуруповерт, при этом рассказав о случившемся. Она же и сообщила полицейским об убийстве.
Мужчина во всем признался. Его приговорили ксеми годам и месяцу колонии строгого режима.
Читайте также: