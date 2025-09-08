В Курганской области мужчина потерял 45 тысяч при покупке билетов в театр
Житель Курганской области лишился 45 тысяч рублей, пытаясь приобрести билеты в театр через поддельный интернет-сервис. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по Курганской области.
Как стало известно правоохранителям, мужчина познакомился в интернете с девушкой, которая предложила сходить ему в драмтеатр. Для покупки билетов она прислала ему ссылку на сайт, который оказался поддельным.
После оплаты он не получил подтверждения, а после попытался вернуть деньги. В итоге мошенники списали у мужчины свыше 45 тысяч рублей, а новая знакомая перестала выходить на связь.
