Водитель под действием веселящего газа сбил туристок на популярном курорте

Daily Mail: На Ибице водитель под действием веселящего газа сбил туристок
Фото: iStock/z1b

На Ибице водитель под действием веселящего газа сбил туристок. Об этом сообщает Daily Mail.



Инцидент произошел 7 сентября у пляжа Эс Пуэт. 30-летний ирландский водитель джипа сначала столкнулся с фонарным столбом, затем въехал в стену прибрежного ресторана и сбил трех иностранок, которые шли по тротуару.

Выяснилось, что он был под воздействием веселящего газа. Машина остановилась всего в нескольких метрах от пешеходного перехода.

В аварии серьезно пострадала британская туристка, ее госпитализировали вместе со второй женщиной. Еще одна — не выжила. Гражданства двух пострадавших пока не установлены. Водителя арестовали.

