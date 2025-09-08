Водитель под действием веселящего газа сбил туристок на популярном курорте
На Ибице водитель под действием веселящего газа сбил туристок. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 7 сентября у пляжа Эс Пуэт. 30-летний ирландский водитель джипа сначала столкнулся с фонарным столбом, затем въехал в стену прибрежного ресторана и сбил трех иностранок, которые шли по тротуару.
Выяснилось, что он был под воздействием веселящего газа. Машина остановилась всего в нескольких метрах от пешеходного перехода.
В аварии серьезно пострадала британская туристка, ее госпитализировали вместе со второй женщиной. Еще одна — не выжила. Гражданства двух пострадавших пока не установлены. Водителя арестовали.
