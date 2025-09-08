«Забили бутылкой»: В Челябинске малолетняя банда месяцами убивала бездомных
В Челябинске группа подростков несколько месяцев нападала на бездомных. Об этом сообщает РИА «Новый День».
Несовершеннолетние избивали бездомных и снимали свои действия на телефон с весны этого года. В июне нападавшие забили одного мужчину до смерти. Они применили перцовый баллончик, а затем избили его ногами и бутылкой.
Всего группа совершила не менее пяти нападений. Подростки бросали в жертв камни и избивали спящих у теплотрасс людей. В конце августа, после очередного жестокого избиения, правоохранительные органы задержали подростков.
Большинству задержанных 12-14 лет, они учатся в школе. Также в группе состояли двое 17-летних студентов. В МВД отказались комментировать дело и посоветовали обратиться в Следственный комитет. В СКР пообещали предоставить информацию позднее.
