«Забили бутылкой»: В Челябинске малолетняя банда месяцами убивала бездомных

В Челябинске задержали группу подростков, подозреваемых в убийстве бездомного

В Челябинске группа подростков несколько месяцев нападала на бездомных. Об этом сообщает РИА «Новый День».