В Иркутской области подорвали пункт Wildberries, начался пожар: что известно

Видео: камера видеонаблюдения
Вечером 14 января 2025 года в городе Черемхово Иркутской области произошел взрыв в пункте выдачи маркетплейса Wildberries. По данным главы региона Игоря Кобзева, неизвестный мужчина в балаклаве зашел в помещение ПВЗ, оставил подожженный предмет у двери и скрылся. Его действия зафиксировала камера наблюдения.
В результате произошел взрыв, который вызвал пожар на площади 4 квадратных метра.
Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание. Повреждены внутренние перегородки и остекление помещения, однако обошлось без пострадавших.
Пресс-служба Wildberries отметила, что повреждения затронули только входную зону ПВЗ. Для обеспечения безопасности пункт временно закрыт, но партнер планирует восстановить его работу через несколько дней после завершения ремонта.
На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства случившегося.
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Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание. Повреждены внутренние перегородки и остекление помещения, однако обошлось без пострадавших.
«К счастью, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале, прикрепив фото с места происшествия.
Пресс-служба Wildberries отметила, что повреждения затронули только входную зону ПВЗ. Для обеспечения безопасности пункт временно закрыт, но партнер планирует восстановить его работу через несколько дней после завершения ремонта.
На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства случившегося.
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Мария Моисеева