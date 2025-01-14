Актриса Дэлис Карри сгорела в своем доме во время пожаров в Калифорнии

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Американская актриса Дэлис Карри, известная своими эпизодическими ролями в фильмах «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поет блюз», сгорела в своем доме в результате пожаров, передает телеканал ABC7.
Накануне трагедии внучка Карри привезла ее домой после того, как они провели целый день в больнице. После отъезда девушка получала сообщения о том, что в доме бабушки отключилось электричество. Вскоре она направилась в Алтадин.
Согласно информации телеканала, останки актрисы были найдены в обгорелых руинах ее дома. Погибшей было 95 лет.
Напомним, лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, охватили более 16 тысяч гектаров территории. По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома известных личностей, были уничтожены.
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Согласно информации телеканала, останки актрисы были найдены в обгорелых руинах ее дома. Погибшей было 95 лет.
Напомним, лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, охватили более 16 тысяч гектаров территории. По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома известных личностей, были уничтожены.
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Екатерина Коршунова