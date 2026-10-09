Бензовоз попал в массовое ДТП на трассе М-5
В Челябинской области на федеральной трассе М-5 столкнулись три большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне ночью рядом с Ашей. По словам очевидцев, водитель фуры MAN не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу.
Там многотонный грузовик протаранил «Валдай» и цистерну Mercedes. В аварии пострадал один человек — его состояние уточняется. Отмечается, что бензовоз ехал порожним: цистерна не пострадала, поэтому разлива топлива и более серьёзных последствий удалось избежать.
Ранее сообщалось об аварии под Армавиром. Там грузовик разорвало в массовом ДТП с шестью машинами.
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