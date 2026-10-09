Бензовоз попал в массовое ДТП на трассе М-5

09 октября 2026, 14:47

На трассе М-5 под Ашей столкнулись три большегруза, один человек пострадал

Фото: Istock/JTeivans

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 столкнулись три большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».