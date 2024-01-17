В Иркутской области потеряли радиационный источник с цезием-137

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Потерянный радиационный источник с цезием-137 очень опасен.
Baza пишет, что с 12 по 13 января группа исследователей «ТНГ-Групп» двигалась из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. Для разведки местности специалисты взяли радиационный источник «ИГИ-Ц-4-2», который представляет собой небольшую капсулу размером с мизинец. Она упакована в защитный короб. Источник лежал в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа», но после поездки пропал.
16 января руководитель службы радиационной безопасности «ТНГ-Групп» написал заявление в полицию. На поиски направили группу полицейских. На данный момент «ИГИ-Ц-4-2» не нашли. В радиационном источнике «ИГИ-Ц-4-2» находится радиоактивное вещество цезий-137.
В начале 80-х такая капсула с щебнем оказалась замурованной в стену дома в Краматорске. За несколько лет от лейкоза в одной из квартир скончались несколько подростков. Семья съехала, а от болезней начали страдать новые жильцы. Радиационный фон оказался завышен в сотни раз. Потерянная капсула была замурована в стену детской комнаты.
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16 января руководитель службы радиационной безопасности «ТНГ-Групп» написал заявление в полицию. На поиски направили группу полицейских. На данный момент «ИГИ-Ц-4-2» не нашли. В радиационном источнике «ИГИ-Ц-4-2» находится радиоактивное вещество цезий-137.
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Мария Фирсова