В пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе пострадали 9 человек

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Среди пострадавших в пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе 9 человек.
Baza пишет, что 3 человека получили ожоги, у одного пострадавшего диагностирована контузия, остальным диагностировали переломы и раны. Площадь пожара удалось локализовать на 360 кв. метрах. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
По словам очевидцев, взрыв в здании случился изнутри. Внешнего воздействия на завод никто не заметил. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания. Сильнее всего поврежден цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
Шахтинское предприятие является первым полиэфирным заводом в России. Его открыли 6 июня 2023 года. Ростовское ООО «Авангард» вложило в строительство 5 млрд рублей.
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По словам очевидцев, взрыв в здании случился изнутри. Внешнего воздействия на завод никто не заметил. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания. Сильнее всего поврежден цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
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Мария Фирсова