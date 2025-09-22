В Нью-Йорке обнаружена капсула времени из 2317 года с предупреждением об угрозе ИИ
В Нью-Йорке обнаружена загадочная капсула времени, внутри которой находилось послание, датированное 2317 годом.
Капсула привлекла внимание исследователей своей необычной конструкцией и материалами. Она изготовлена из редких металлов, которые не использовались в массовом производстве в середине XX века, и имеет овальную форму. Внутри находилась вставка из синтетического стекла и текст, написанный символами, отдаленно напоминающими латинский алфавит. Об этом сообщает портал ScienceXXI.com.
После десятилетий безуспешных попыток дешифровки, ученые наконец смогли прочитать часть сообщения. В тексте содержится предупреждение о том, что развитие биомеханических систем и искусственного интеллекта может привести к глобальной катастрофе. Авторы послания утверждают, что эти технологии могут выйти из-под контроля и стать экзистенциальной угрозой для человечества.
Исследователи выдвигают различные теории происхождения капсулы. Некоторые полагают, что она может быть результатом вмешательства путешественников во времени или утечки технологий из будущего. Другие считают, что это символическое напоминание о необходимости пересмотра подходов к технологическому развитию.
