В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 920 млн рублей

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В Иркутской области правоохранители выявили контрабанду древесины на общую сумму более 920 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.
«С августа 2015-го по сентябрь 2016 года фигуранты незаконно экспортировали за границу РФ свыше 202 тыс. куб. м древесины стоимостью более 920 млн рублей», — цитирует агентство слова официального представителя МВД Ирины Волк.
Подозреваемыми в совершении преступления стали члены организованной группы. Следствие считает, что организация - участник ВЭД - с августа 2015 по сентябрь 2017 года заключила несколько сделок с подставными фирмами. Так, у них покупалась древесина, которая впоследствии была незаконно вывезена за рубеж.
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